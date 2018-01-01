Городские легенды (сериал, 2019) сезон 3 смотреть онлайн

Комедийный сборник почти правдивых историй из жизни известных личностей. 8 затейливых баек из мира Голливуда, шоу-бизнеса и искусства расскажут о том, что вдохновило Пола Маккартни написать «Yesterday», чем знаменит визит Ганса Христиана Андерсена в дом Чарльза Диккенса и многом другом.

