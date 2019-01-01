Горная болезнь (сериал, 2019) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн

Лучшие подруги Татьяна и Настя оказываются в ЗАГСе одновременно, но по разным поводам: Татьяна разводится, а Настя выходит замуж за врача-педиатра Павла. Настя и Павел познакомились на вечере блиц-свиданий и влюбились друг в друга с первого взгляда. И вот, спустя два месяца упоительного романа, они играют свадьбу, правда, Павел не знает, что у Насти есть кое-какие скелеты в шкафу. Пока Татьяна делит с бывшим мужем совместно нажитое имущество, Настя и Павел отправляются в медовый месяц в курортный городок. Спустя несколько дней Татьяна внезапно узнает, что Настя бесследно пропала...



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