WinkСериалыГорная болезнь1-й сезон3-я серия
Горная болезнь (сериал, 2019) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн
2019, Горная болезнь. Сезон 1. Серия 3
Детектив12+
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О сериале
Лучшие подруги Татьяна и Настя оказываются в ЗАГСе одновременно, но по разным поводам: Татьяна разводится, а Настя выходит замуж за врача-педиатра Павла. Настя и Павел познакомились на вечере блиц-свиданий и влюбились друг в друга с первого взгляда. И вот, спустя два месяца упоительного романа, они играют свадьбу, правда, Павел не знает, что у Насти есть кое-какие скелеты в шкафу. Пока Татьяна делит с бывшим мужем совместно нажитое имущество, Настя и Павел отправляются в медовый месяц в курортный городок. Спустя несколько дней Татьяна внезапно узнает, что Настя бесследно пропала...
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Рейтинг
- Режиссёр
Андрей
Силкин
- Актёр
Владимир
Жеребцов
- Актриса
Анастасия
Панина
- АСАктёр
Андрей
Савостьянов
- МБАктриса
Мария
Бортник
- АМАктриса
Анастасия
Магдалюк
- ИГАктриса
Ирина
Гавра
- Актриса
Екатерина
Олькина
- ЕСАктёр
Евгений
Славский
- ОЛАктриса
Ольга
Ломоносова
- ПБАктёр
Петр
Баранчеев
- ВШСценарист
Валентина
Шевяхова
- ЕКСценарист
Елена
Кряковцева
- АСПродюсер
Аля
Сомкина
- АМПродюсер
Алексей
Моисеев
- ТТХудожница
Теона
Тигишвили
- ИКХудожница
Ирина
Крылова
- ЛНМонтажёр
Любава
Нечистяк
- ИБКомпозитор
Игорь
Бабаев