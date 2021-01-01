Гора Чири. Сезон 1. Серия 2
Wink
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Гора Чири
1-й сезон
2-я серия
9.12021, Jirisan
Боевики18+

Гора Чири (сериал, 2021) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн бесплатно

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Спасатели расследуют череду несчастных случаев, произошедших на одной из самых высоких гор Южной Кореи — живописная дорама с налетом мистики. Капитана Кана Хёнчжо начинают посещать жуткие видения о погибающих на горе Чири людях, после того, как один из его подчиненных трагически уходит из жизни во время тренировки. Хёнчжо решает уволиться из армии и устраивается рейнджером в национальном парке на Чири, чтобы докопаться до истины. В это время на горе происходит череда несчастных случаев с летальным исходом, и вместе со своей напарницей, звездой местных рейнджеров Со Иган, Хёнчжо приступает к работе. Однако вскоре они поймут, что недавние смерти связаны между собой.

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Рейтинг

8.2 КиноПоиск
7.4 IMDb