Гора Чири (сериал, 2021) сезон 1 серия 9 смотреть онлайн

Спасатели расследуют череду несчастных случаев, произошедших на одной из самых высоких гор Южной Кореи — живописная дорама с налетом мистики. Капитана Кана Хёнчжо начинают посещать жуткие видения о погибающих на горе Чири людях, после того, как один из его подчиненных трагически уходит из жизни во время тренировки. Хёнчжо решает уволиться из армии и устраивается рейнджером в национальном парке на Чири, чтобы докопаться до истины. В это время на горе происходит череда несчастных случаев с летальным исходом, и вместе со своей напарницей, звездой местных рейнджеров Со Иган, Хёнчжо приступает к работе. Однако вскоре они поймут, что недавние смерти связаны между собой.



