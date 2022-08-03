Гоблин (сериал, 2016) сезон 1 серия 16 смотреть онлайн
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О сериале
Романтическая комедия о бессмертном демоне, который уже 900 лет ищет невесту, и разговаривающей с призраками 18-летней девушке, которой суждено ей стать. Во времена древнего государства Корё Ким Син был непобедимым генералом, который пал, преданный своим королем. Но в наказание за множество убитых им людей Ким Син не может умереть – теперь он демон, вынужденный наблюдать, как умирают близкие. Несмотря на это, он решает помогать людям, используя сверхъестественные способности. Все это время он ищет невесту, ведь только она способна снять проклятие бессмертия. 900 лет спустя Ким Син спасает беременную женщину, которая должна была умереть. Ее дочь Чи Ынтхак обнаруживает в себе способность видеть призраков. На свой 18 день рождения она задувает свечки и случайно призывает Ким Сина. Как их отношения будут развиваться дальше – узнаете из дорамы «Демон» 2017 года, которую можно посмотреть онлайн на Wink.
СтранаЮжная Корея
ЖанрКомедия, Драма, Мелодрама, Фэнтези
КачествоFull HD
Время73 мин / 01:13
Рейтинг
- ЛЫРежиссёр
Ли
Ын-бок
- Актёр
Кон
Ю
- КГАктриса
Ким
Го-ын
- Актёр
Ли
Дон-ук
- ЮИАктриса
Ю
Ин-на
- ЮСАктёр
Юк
Сон-джэ
- Актриса
Ли
Эль
- Актёр
Чо
У-джин
- КСАктёр
Ким
Сон-гём
- ПХАктриса
Пак
Хи-бон
- ХСАктриса
Хан
Со-джин
- КЫСценарист
Ким
Ын-сук
- ГКАктёр дубляжа
Георгий
Кармрян
- ТТАктриса дубляжа
Таисия
Тришина
- АТАктёр дубляжа
Александр
Трошин
- ЕФАктриса дубляжа
Ева
Финкельштейн
- ИСАктёр дубляжа
Иван
Солдатенков
- ПСОператор
Пак
Сон-ён
- НХКомпозитор
Нам
Хе-сын