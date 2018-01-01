Гоблин (сериал, 2016) сезон 1 смотреть онлайн

Романтическая комедия о бессмертном демоне, который уже 900 лет ищет невесту, и разговаривающей с призраками 18-летней девушке, которой суждено ей стать.



Во времена древнего государства Коре Ким Син был непобедимым генералом, который пал, преданный своим королем. Но в наказание за множество убитых им людей Ким Син не может умереть — теперь он демон, вынужденный наблюдать, как умирают близкие. Несмотря на это, он решает помогать людям, используя сверхъестественные способности. Все это время он ищет невесту, ведь только она способна снять проклятие бессмертия. 900 лет спустя Ким Син спасает беременную женщину, которая должна была умереть. Ее дочь Чи Ынтхак обнаруживает в себе способность видеть призраков. На свой 18-й день рождения она задувает свечки и случайно призывает Ким Сина.



Как их отношения будут развиваться дальше – узнаете из дорамы «Демон» 2017 года, которую можно посмотреть онлайн на Wink.

