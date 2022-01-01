Геройчики (мультсериал, 2022) сезон 1 серия 16 смотреть онлайн бесплатно
О сериале
Когда мальчик Рома уходит из комнаты, его игрушки оживают и каждый раз придумывают себе новые занятия. Мультфильм «Геройчики» — многосерийный проект для юных зрителей о приключениях и полете воображения.
Веселый школьник Рома очень любит свои игрушки. Кого только не найдешь в его комнате: парочку храбрых супергероев, тянущегося петуха-силача, ящерицу, следующую кодексу чести самурая, французского зайца-генерала и многих других. Все они не прочь подурачиться и придумать для себя новое приключение. Пусть иногда игрушки и подшучивают над друг дружкой, они всегда объединяют усилия, чтобы помочь хозяину в трудную минуту.
Присоединиться к ним и узнать новое о мире вокруг поможет мультсериал «Геройчики», смотреть онлайн который можно на Wink!
Сериал Геройчики 1 сезон 16 серия смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
СтранаРоссия
ЖанрМультсериалы
КачествоFull HD
Время11 мин / 00:11
Рейтинг
- РТРежиссёр
Рафаэль
Тер-Саргсян
- АВРежиссёр
Александр
Воробьёв
- ДРРежиссёр
Дарья
Рудь
- ДРРежиссёр
Джалиль
Ризванов
- МХАктёр
Михаил
Хрусталёв
- ДВАктёр
Диомид
Виноградов
- АЗАктёр
Александр
Запорожец
- ЕФАктриса
Ева
Финкельштейн
- ДЭАктёр
Даниил
Эльдаров
- АСАктёр
Александр
Скиданов
- МЛАктёр
Марк
Лебедев
- ПЧАктёр
Прохор
Чеховской
- АСАктриса
Алёна
Созинова
- ДРАктёр
Джалиль
Ризванов
- МПСценарист
Мария
Парфёнова
- ЕГСценарист
Евгений
Головин
- ОВСценарист
Олег
Веселов
- АСПродюсер
Антон
Сметанкин
- АСПродюсер
Александр
Саблуков
- ТЦПродюсер
Татьяна
Цыварева
- ЕГПродюсер
Евгений
Головин
- АРХудожница
Алена
Ромашкина
- ЛФМонтажёр
Леонид
Фельдман
- МХМонтажёр
Михаил
Ховрин
- АБКомпозитор
Александр
Биллион