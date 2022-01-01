Геройчики (мультсериал, 2022) сезон 1 серия 16 смотреть онлайн бесплатно

Когда мальчик Рома уходит из комнаты, его игрушки оживают и каждый раз придумывают себе новые занятия. Мультфильм «Геройчики» — многосерийный проект для юных зрителей о приключениях и полете воображения.



Веселый школьник Рома очень любит свои игрушки. Кого только не найдешь в его комнате: парочку храбрых супергероев, тянущегося петуха-силача, ящерицу, следующую кодексу чести самурая, французского зайца-генерала и многих других. Все они не прочь подурачиться и придумать для себя новое приключение. Пусть иногда игрушки и подшучивают над друг дружкой, они всегда объединяют усилия, чтобы помочь хозяину в трудную минуту.



Присоединиться к ним и узнать новое о мире вокруг поможет мультсериал «Геройчики», смотреть онлайн который можно на Wink!



Сериал Геройчики 1 сезон 16 серия смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.