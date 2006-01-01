Герои. Сезон 1. Серия 1
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Герои (сериал, 2006) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

8.92006, Heroes
Фантастика, Драма18+

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О сериале

Легендарный телесериал, получивший ряд престижных наград, включая «Эмми», «Золотой глобус» и «BAFTA». Во время полного затмения несколько совершенно разных людей из разных стран и городов обнаруживают у себя суперспособности. Незнакомцам уготовано спасти мир от глобальной катастрофы.

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Страна
США
Жанр
Фантастика, Драма, Фэнтези, Триллер
Качество
SD
Время
51 мин / 00:51

Рейтинг

7.8 КиноПоиск
7.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Герои»