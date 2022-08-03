Гастарбайтерши. Серия 5
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Гастарбайтерши
1-й сезон
5-я серия

Гастарбайтерши (сериал, 2017) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн бесплатно

8.02017, Гастарбайтерши. Серия 5
Документальный16+

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Они – прозрачные люди, словно из стекла. Молчаливые маникюрши, незаметные продавщицы, терпеливые официантки, безликие уборщицы. О них не принято говорить. Да, и вообще замечать. Не личности – функция! Подметать дворы, готовить, раскладывать овощи в супермаркете...

Страна
Россия
Жанр
Документальный
Качество
Full HD
Время
48 мин / 00:48

Рейтинг

7.1 КиноПоиск