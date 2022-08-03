Они – прозрачные люди, словно из стекла. Молчаливые маникюрши, незаметные продавщицы, терпеливые официантки, безликие уборщицы. О них не принято говорить. Да, и вообще замечать. Не личности – функция! Подметать дворы, готовить, раскладывать овощи в супермаркете...

