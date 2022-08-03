WinkСериалыГастарбайтерши1-й сезон5-я серия
Гастарбайтерши (сериал, 2017) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн бесплатно
8.02017, Гастарбайтерши. Серия 5
Документальный16+
Сезоны и серии
- 16+48 мин
Гастарбайтерши
Сезон 1 Серия 1Бесплатно
- 16+49 мин
Гастарбайтерши
Сезон 1 Серия 2Бесплатно
- 16+48 мин
Гастарбайтерши
Сезон 1 Серия 3Бесплатно
- 16+49 мин
Гастарбайтерши
Сезон 1 Серия 4Бесплатно
- 16+49 мин
Гастарбайтерши
Сезон 1 Серия 5Бесплатно
- 16+49 мин
Гастарбайтерши
Сезон 1 Серия 6Бесплатно
- 16+48 мин
Гастарбайтерши
Сезон 1 Серия 7Бесплатно
- 16+49 мин
Гастарбайтерши
Сезон 1 Серия 8Бесплатно
- 16+48 мин
Гастарбайтерши
Сезон 1 Серия 9Бесплатно
- 16+48 мин
Гастарбайтерши
Сезон 1 Серия 10Бесплатно
- 16+49 мин
Гастарбайтерши
Сезон 1 Серия 11Бесплатно
- 16+49 мин
Гастарбайтерши
Сезон 1 Серия 12Бесплатно
О сериале
Они – прозрачные люди, словно из стекла. Молчаливые маникюрши, незаметные продавщицы, терпеливые официантки, безликие уборщицы. О них не принято говорить. Да, и вообще замечать. Не личности – функция! Подметать дворы, готовить, раскладывать овощи в супермаркете...
СтранаРоссия
ЖанрДокументальный
КачествоFull HD
Время48 мин / 00:48
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