Гастарбайтерши. Серия 2
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Гастарбайтерши (сериал, 2017) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн бесплатно

8.22017, Гастарбайтерши. Серия 2
Документальный16+

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Они – прозрачные люди, словно из стекла. Молчаливые маникюрши, незаметные продавщицы, терпеливые официантки, безликие уборщицы. О них не принято говорить. Да, и вообще замечать. Не личности – функция! Подметать дворы, готовить, раскладывать овощи в супермаркете...

Сериал Гастарбайтерши 1 сезон 2 серия смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
Россия
Жанр
Документальный
Качество
Full HD
Время
48 мин / 00:48

Рейтинг

6.9 КиноПоиск