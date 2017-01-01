Гастарбайтерши. Серия 3
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Гастарбайтерши (сериал, 2017) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн бесплатно

8.12017, Гастарбайтерши. Серия 3
Документальные16+

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Они – прозрачные люди, словно из стекла. Молчаливые маникюрши, незаметные продавщицы, терпеливые официантки, безликие уборщицы. О них не принято говорить. Да, и вообще замечать. Не личности – функция! Подметать дворы, готовить, раскладывать овощи в супермаркете...

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Информация

Страна
Россия
Качество
Full HD
Жанры
Документальные

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