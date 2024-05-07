Гарри Уайлд. Сезон 3. Серия 2
Гарри Уайлд
3-й сезон
2-я серия
8.62022, Harry Wild
Триллер, Комедия18+
Преподавательница на пенсии находит себя в расследовании преступлений. Легкий детективный сериал с Джейн Сеймур
Гарри Уайлд (сериал, 2022) сезон 3 серия 2 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон3-й сезон4-й сезон

О сериале

Новые приключения Джейн Сеймур в роли преподавательницы литературы на пенсии и частного детектива в одном лице. Не пропустите ироничный детективный сериал «Гарри Уайлд» — 3 сезон смотреть без рекламы вы сможете на нашем видеосервисе.

В третьем сезоне Гарриет и Фергюс берутся за расследование загадочной гибели солистки популярной группы. Они убеждены, что ее смерть была не случайной, и начинают активно искать настоящего преступника. Кроме того, сыщики пытаются остановить отчаявшегося отца, захватившего целый полицейский участок, а также найти баланс между профессиональной деятельностью и личной жизнью.

Новые тайны, волнующие страсти и обаятельные главные герои — все это вы увидите в третьей части захватывающего детективного триллера «Гарри Уайлд» — сериал (2022) смотреть онлайн вы можете прямо сейчас с подпиской Amediateka на Wink!

Страна
Ирландия
Жанр
Комедия, Драма, Детектив, Триллер
Время
52 мин / 00:52

Рейтинг

7.6 КиноПоиск
7.2 IMDb