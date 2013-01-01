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Ганнибал (сериал, 2013) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн

2013, Hannibal 1. 3
Детектив18+

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О сериале

Джек подозревает вышедшую из комы Эбигейл Хоббс в пособничестве убийств, совершенных ее отцом. Уилл, Алана и Ганнибал не могут решить, как быть с Эбигейл и, в конечном счете, отвозят ее домой в Миннесоту. Обстановка накаляется, когда брат одной из жертв отца Эбигейл применят силу, что приводит к печальным последствиям.

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Жанр
Детектив
Качество
SD
Время
40 мин / 00:40

Рейтинг

8.1 КиноПоиск
8.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Ганнибал»