Ганнибал (сериал, 2013) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн

Джек подозревает вышедшую из комы Эбигейл Хоббс в пособничестве убийств, совершенных ее отцом. Уилл, Алана и Ганнибал не могут решить, как быть с Эбигейл и, в конечном счете, отвозят ее домой в Миннесоту. Обстановка накаляется, когда брат одной из жертв отца Эбигейл применят силу, что приводит к �печальным последствиям.



Сериал Ганнибал 1 сезон 3 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.