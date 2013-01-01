Ганнибал (сериал, 2013) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

Начальник отдела бихевиористики ФБР Джек Кроуфорд берет на работу бывшего следователя по особо важным делам Уилла Грэма, чтобы тот помог найти пропавших студенток. Уилл когда-то ушел из ФБР, потому что его способность «проникать» в разум убийцы чуть не свела его с ума. Также в качестве консуль�танта в деле участвует уважаемый психиатр Ганнибал Лектер, который ведет двойную жизнь – он убийца и каннибал. Вместе они должны найти убийцу студенток и его подражателя.



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