Wink
Сериалы
Ганнибал
1-й сезон
1-я серия

Ганнибал (сериал, 2013) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

2013, Hannibal 1. 1
Детектив18+

Этот сериал пока недоступен

О сериале

Начальник отдела бихевиористики ФБР Джек Кроуфорд берет на работу бывшего следователя по особо важным делам Уилла Грэма, чтобы тот помог найти пропавших студенток. Уилл когда-то ушел из ФБР, потому что его способность «проникать» в разум убийцы чуть не свела его с ума. Также в качестве консультанта в деле участвует уважаемый психиатр Ганнибал Лектер, который ведет двойную жизнь – он убийца и каннибал. Вместе они должны найти убийцу студенток и его подражателя.

Сериал Ганнибал 1 сезон 1 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Жанр
Детектив
Качество
SD
Время
41 мин / 00:41

Рейтинг

8.1 КиноПоиск
8.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Ганнибал»