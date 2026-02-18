Фронт в тылу врага (сериал, 1981) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

Фронт в тылу врага. Сезон 1. Серия 1
1981, Фронт в тылу врага. Сезон 1. Серия 1
Драма, Военный12+
О сериале

Отряд Млынского получает задание идти на помощь интернациональному соединению поляков, чехов и словаков и вместе с ними захватить полигон, где нацисты испытывают новое секретное оружие - ФАУ.

Страна
СССР
Жанр
Военный, Драма
Время
72 мин / 01:12

Рейтинг

7.1 КиноПоиск
6.2 IMDb