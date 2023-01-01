Миграции птиц на Каспийском море: ЦАПЛЯ ЕГИПЕТСКАЯ в 4К | Film Studio Aves
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1-й сезон
Миграции птиц на Каспийском море: ЦАПЛЯ ЕГИПЕТСКАЯ в 4К | Film Studio Aves

Film Studio Aves (сериал, 2023) сезон 1 серия 16 смотреть онлайн бесплатно

8.32023, Миграции птиц на Каспийском море: ЦАПЛЯ ЕГИПЕТСКАЯ в 4К | Film Studio Aves
Блог, Животные18+

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Киностудия уже более 20 лет снимает фильмы о природе, диких животных и этнокультуре. За это время создано более 75 фильмов и 30 социальных роликов.
Сегодня наш интерес - дикая природа, Кавказа, Каспийского региона, России и природные изменения после Чернобыльской катастрофы.Видеоблог «Film Studio Aves» можно смотреть в хорошем качестве на видеосервисе Wink.

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Жанр
Блог, Животные
Время
5 мин / 00:05

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