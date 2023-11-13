Шакалы и птицы-падальщики: гриф, сип, стервятник | Film Studio Aves
Wink
Сериалы
Film Studio Aves
1-й сезон
Шакалы и птицы-падальщики: гриф, сип, стервятник | Film Studio Aves

Film Studio Aves (сериал, 2023) сезон 1 серия 10 смотреть онлайн бесплатно

8.32023, Шакалы и птицы-падальщики: гриф, сип, стервятник | Film Studio Aves
Блог, Животные18+

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Киностудия уже более 20 лет снимает фильмы о природе, диких животных и этнокультуре. За это время создано более 75 фильмов и 30 социальных роликов.
Сегодня наш интерес - дикая природа, Кавказа, Каспийского региона, России и природные изменения после Чернобыльской катастрофы.Видеоблог «Film Studio Aves» можно смотреть в хорошем качестве на видеосервисе Wink.

Жанр
Блог, Животные
Время
8 мин / 00:08

Рейтинг