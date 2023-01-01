Как дроздовидная камышевка лягушек ловила | Film Studio Aves
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1-й сезон
Как дроздовидная камышевка лягушек ловила | Film Studio Aves

Film Studio Aves (сериал, 2023) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн бесплатно

8.32023, Как дроздовидная камышевка лягушек ловила | Film Studio Aves
Блоги, Животные18+

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Киностудия уже более 20 лет снимает фильмы о природе, диких животных и этнокультуре. За это время создано более 75 фильмов и 30 социальных роликов.
Сегодня наш интерес - дикая природа, Кавказа, Каспийского региона, России и природные изменения после Чернобыльской катастрофы.Видеоблог «Film Studio Aves» можно смотреть в хорошем качестве на видеосервисе Wink.

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