Филинта. Сезон 1. Серия 16
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Сериалы
Филинта
1-й сезон
16-я серия
8.32014, Filinta
Исторический18+

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Филинта (сериал, 2014) сезон 1 серия 16 смотреть онлайн

О сериале

Филинта Мустафа — это великий сыщик при Османской империи. В его обязанности входит раскрытие преступлений, но своей миссией он считает борьбу со злом. Он умеет раскрывать самые запутанные злодеяния, а также обнаруживать иностранные сети и следы. Это цель его жизни.

Страна
Турция
Жанр
Исторический
Время
44 мин / 00:44

Рейтинг

6.6 IMDb