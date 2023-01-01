Филинта (сериал, 2014) смотреть онлайн
Сюжет
Не боится выстрелов и ударов в спину. Бесстрашный Филинта Мустафа готов раскрыть любое дело. Талантливый сыщик, ведущий честную игру с преступностью.
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Информация
СтранаТурция
ЖанрыИсторические
Рейтинг
6.6 IMDb
- СМРежиссёр
Сюлейман
Мерт Оздемир
- ОКРежиссёр
Осман
Кая
- КСРежиссёр
Кудрет
Сабанджи
- ДУАктёр
Джем
Учан
- ОТАктёр
Онур
Туна
- КГАктёр
Камиль
Гюлер
- ХЮАктёр
Хакан
Юфкаджигил
- УЙАктёр
Угур
Йылдыран
- ХКАктёр
Хакан
Курташ
- БОАктёр
Бекир
Озтурк
- Актриса
Нур
Феттахолу
- ЭДАктёр
Эмре
Джанполат
- ОГСценарист
Омер
Генк
- ЮЭПродюсер
Юсуф
Эсенкал
- КШХудожник
Константин
Шмидт