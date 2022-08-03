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Филинта
1-й сезон

Филинта (сериал, 2014) сезон 1 смотреть онлайн

8.32014, Filinta 62 серии
Исторический18+

Этот сезон пока недоступен

О сериале

Филинта Мустафа — это великий сыщик при Османской империи. В его обязанности входит раскрытие преступлений, но своей миссией он считает борьбу со злом. Он умеет раскрывать самые запутанные злодеяния, а также обнаруживать иностранные сети и следы. Это цель его жизни.

Страна
Турция
Жанр
Исторический

Рейтинг

6.6 IMDb