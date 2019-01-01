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Фестиваль креативных индустрий (сериал, 2019) сезон 2 серия 2 смотреть онлайн бесплатно
6.22019, Распределённое будущее креативной работы
Культура18+
Сезоны и серии
- 18+23 мин
Фестиваль креативных индустрий
Сезон 2 Серия 1Бесплатно
- 18+22 мин
Фестиваль креативных индустрий
Сезон 2 Серия 2Бесплатно
- 18+19 мин
Фестиваль креативных индустрий
Сезон 2 Серия 3Бесплатно
- 18+17 мин
Фестиваль креативных индустрий
Сезон 2 Серия 4Бесплатно
- 18+16 мин
Фестиваль креативных индустрий
Сезон 2 Серия 5Бесплатно
- 18+27 мин
Фестиваль креативных индустрий
Сезон 2 Серия 6Бесплатно
- 18+18 мин
Фестиваль креативных индустрий
Сезон 2 Серия 7Бесплатно
- 18+23 мин
Фестиваль креативных индустрий
Сезон 2 Серия 8Бесплатно
- 18+22 мин
Фестиваль креативных индустрий
Сезон 2 Серия 9Бесплатно
Сюжет
«Мы в силах менять мир вокруг и создавать новое, только когда выходим за рамки принятых ролей и видим в противоречиях не запреты, а новые возможности», ― убеждены участники фестиваля креативных индустрий G8, чьи выступления теперь доступны для просмотра в записи.
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