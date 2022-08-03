Процесс поиска идеального проекта для студии
Wink
Сериалы
Фестиваль креативных индустрий
Дизайн
Процесс поиска идеального проекта для студии

Фестиваль креативных индустрий (сериал, 2019) сезон 2 серия 5 смотреть онлайн бесплатно

5.72019, Процесс поиска идеального проекта для студии
Образовательные18+

Сезоны и серии

БрендингДизайнОбразованиеМодаМедиаМузеиАрхитектура и дизайн интерьеровСовременное искусствоИздательстваРекламаТеатрБлогерыМузыкаИгры

О сериале

«Мы в силах менять мир вокруг и создавать новое, только когда выходим за рамки принятых ролей и видим в противоречиях не запреты, а новые возможности», ― убеждены участники фестиваля креативных индустрий G8, чьи выступления теперь доступны для просмотра в записи.

Страна
Россия
Жанр
Образовательные
Качество
SD
Время
15 мин / 00:15

Рейтинг