Карго-культ в создании продуктов
Фестиваль креативных индустрий (сериал, 2019) сезон 2 серия 1 смотреть онлайн бесплатно

Образовательные18+

«Мы в силах менять мир вокруг и создавать новое, только когда выходим за рамки принятых ролей и видим в противоречиях не запреты, а новые возможности», ― убеждены участники фестиваля креативных индустрий G8, чьи выступления теперь доступны для просмотра в записи.

Сериал Карго-культ в создании продуктов 2 сезон 1 серия смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
Россия
Жанр
Образовательные
Качество
SD
Время
22 мин / 00:22

