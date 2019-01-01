Фееринки (мультсериал, 2019) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн

Фееринки. Сезон 1. Серия 5
Фееринки
1-й сезон
5-я серия
8.82019, Фееринки. Сезон 1. Серия 5
Мультсериалы0+
Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Они еще только учатся управлять магией, и у них не всегда это получается. Но девочки очень дружны и готовы прийти на помощь друг другу, а теперь у них есть волшебная няня, которая поможет им овладеть всеми секретами волшебства. Добро пожаловать в школу феерических наук!

Страна
Россия
Жанр
Мультсериалы
Время
11 мин / 00:11

Рейтинг

8.8 КиноПоиск

