Фатальный прогноз. Серия 8
Wink
Сериалы
Фатальный прогноз
1-й сезон
8-я серия
8.42021, Fatal Forecast
Документальный16+
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Фатальный прогноз (сериал, 2021) сезон 1 серия 8 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

В наши дни прогноз погоды — это новости, и кажется, что каждый второй день становится самым жарким, самым холодным, самым влажным или самым сухим за всю историю наблюдений. Что нужно знать о сильных штормах? Как жить в мире, в котором единственное, что предсказуемо, — это непредсказуемость?

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Страна
США
Жанр
Документальный
Время
51 мин / 00:51

Рейтинг

7.6 КиноПоиск
5.5 IMDb