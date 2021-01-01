Фатальный прогноз. Серия 6
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Фатальный прогноз
1-й сезон
6-я серия
8.62021, Fatal Forecast
Документальные16+
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Фатальный прогноз (сериал, 2021) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

В наши дни прогноз погоды — это новости, и кажется, что каждый второй день становится самым жарким, самым холодным, самым влажным или самым сухим за всю историю наблюдений. Что нужно знать о сильных штормах? Как жить в мире, в котором единственное, что предсказуемо, — это непредсказуемость?

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Рейтинг

5.5 IMDb