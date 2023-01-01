Фатальный прогноз
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Фатальный прогноз
8.62021, Fatal Forecast 1 сезон
Документальные16+
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Фатальный прогноз (сериал, 2021) смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

В наши дни прогноз погоды - это новости, и кажется, что каждый второй день становится самым жарким, самым холодным, самым влажным или самым сухим за всю историю наблюдений. Что мы должны знать о сильных штормах? Как нам жить в мире, в котором единственное, что предсказуемо, - это непредсказуемость? В этом сериале мы ответим на некоторые из этих жизненно важных вопросов, подробно рассмотрев увеличение числа масштабных погодных явлений и их последствия с помощью экспертов, ученых и метеорологов. Так что пакуйте свое снаряжение для выживания, потому что на подходе экстремальная погода, в программе Фатальный прогноз!

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Рейтинг

5.5 IMDb