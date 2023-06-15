Фатальный прогноз. Серия 4
Wink
Сериалы
Фатальный прогноз
1-й сезон
4-я серия
8.42021, Fatal Forecast
Документальный16+

Эта серия пока недоступна

Фатальный прогноз (сериал, 2021) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн

О сериале

В наши дни прогноз погоды — это новости, и кажется, что каждый второй день становится самым жарким, самым холодным, самым влажным или самым сухим за всю историю наблюдений. Что нужно знать о сильных штормах? Как жить в мире, в котором единственное, что предсказуемо, — это непредсказуемость?

Страна
США
Жанр
Документальный
Время
51 мин / 00:51

Рейтинг

7.7 КиноПоиск
5.5 IMDb