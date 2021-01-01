Фальшивый город. Сезон 1. Серия 9
Wink
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Фальшивый город
1-й сезон
9-я серия

Фальшивый город (сериал, 2021) сезон 1 серия 9 смотреть онлайн бесплатно

7.92021, Gongjakdosi
Триллеры, Драмы16+

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Женщина из влиятельной семьи пытается сделать своего мужа президентом Южной Кореи.

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Информация

Страна
Южная Корея
Качество
Full HD
Жанры
Драмы, Триллеры

Рейтинг

6.6 КиноПоиск
6.3 IMDb