Фальшивый город. Сезон 1. Серия 13
Wink
Сериалы
Фальшивый город
1-й сезон
13-я серия

Фальшивый город (сериал, 2021) сезон 1 серия 13 смотреть онлайн бесплатно

7.92021, Gongjakdosi
Триллер, Драма16+

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Женщина из влиятельной семьи пытается сделать своего мужа президентом Южной Кореи.

Сериал Фальшивый город 1 сезон 13 серия смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
Южная Корея
Жанр
Драма, Триллер
Качество
Full HD
Время
59 мин / 00:59

Рейтинг

6.6 КиноПоиск
6.3 IMDb