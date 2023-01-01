Фальшивый город
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Фальшивый город

Фальшивый город (сериал, 2021) смотреть онлайн бесплатно

7.92021, Gongjakdosi 1 сезон
Триллеры, Драмы16+

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Женщина из влиятельной семьи пытается сделать своего мужа президентом Южной Кореи.

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Рейтинг

6.6 КиноПоиск
6.3 IMDb