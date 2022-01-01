Семёнов vs Хамбахадов
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Fair Fight XVIII
Fair Fight XVIII
Семёнов vs Хамбахадов

Fair Fight XVIII (сериал, 2022) сезон 1 серия 10 смотреть онлайн бесплатно

7.52022, Семёнов vs Хамбахадов
Спорт, Смешанные единоборства18+

Сезоны и серии

Fair Fight XVIII

Сюжет

RCC Fair Fight 18 собрал сильнейших кикбоксeров России. Ключевым событием шоу стал Гран-при в весовой категории до 65 кг, где был разыгран первый пояс чемпиона организации в формате четверки.

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