Хромов vs Тифиев
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Fair Fight XVIII
Fair Fight XVIII
Хромов vs Тифиев

Fair Fight XVIII (сериал, 2022) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн бесплатно

7.52022, Хромов vs Тифиев
Спорт, Спорт18+

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Fair Fight XVIII

О сериале

RCC Fair Fight 18 собрал сильнейших кикбоксeров России. Ключевым событием шоу стал Гран-при в весовой категории до 65 кг, где был разыгран первый пояс чемпиона организации в формате четверки.

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Жанр
Спорт
Время
18 мин / 00:18

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