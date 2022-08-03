RCC Fair Fight 18
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RCC Fair Fight 18

RCC Fair Fight 18 (сериал, 2022) смотреть онлайн

7.82022, RCC Fair Fight 18 1 сезон
Спортивный18+

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RCC Fair Fight 18

О сериале

RCC Fair Fight 18 собрал сильнейших кикбоксeров России. Ключевым событием шоу стал Гран-при в весовой категории до 65 кг, где был разыгран первый пояс чемпиона организации в формате четверки.

Жанр
Спортивный

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