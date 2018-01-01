Эволюция Черепашек-ниндзя. Сезон 1. Серия 21
Wink
Детям
Эволюция Черепашек-ниндзя
1-й сезон
21-я серия

Эволюция Черепашек-ниндзя (мультсериал, 2018) сезон 1 серия 21 смотреть онлайн

2018, Rise of the Teenage Mutant Ninja Turtles
Мультсериалы6+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Современное переосмысление любимого мультсериала про отважных борцов со злом из Нью-Йорка. В новой версии лидером черепашек становится Рафаэль, а в каждой серии появляется новый злодей, поэтому следить за приключениями Рафа, Леонардо, Донателло и Микеланджело будет еще увлекательнее.

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Информация

Качество
SD
Жанры
Мультсериалы

Рейтинг

5.2 КиноПоиск
5.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Эволюция Черепашек-ниндзя»

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