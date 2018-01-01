Эволюция Черепашек-ниндзя (мультсериал, 2018) сезон 1 смотреть онлайн

Леонардо, Рафаэль, Донателло и Микеланджело являются четырьмя черепахами-мутантами. Они отправляются на поиски приключений, где начинают использовать мистические силы ниндзя, которых они никогда не знали, учиться работать вместе и ориентироваться в опасности современной эпохи, чтобы стать командой героев.

