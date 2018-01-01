WinkДетямЭволюция Черепашек-ниндзя1-й сезон
Эволюция Черепашек-ниндзя (мультсериал, 2018) сезон 1 смотреть онлайн
2018, Rise of the Teenage Mutant Ninja Turtles 19 серий
Мультсериалы6+
Этот сезон пока недоступен
О сериале
Леонардо, Рафаэль, Донателло и Микеланджело являются четырьмя черепахами-мутантами. Они отправляются на поиски приключений, где начинают использовать мистические силы ниндзя, которых они никогда не знали, учиться работать вместе и ориентироваться в опасности современной эпохи, чтобы стать командой героев.
СтранаСША
ЖанрМультсериалы
Рейтинг
5.2 КиноПоиск
5.8 IMDb
- АВРежиссёр
Алан
Ван
- Актёр
Бен
Шварц
- БМАктёр
Брэндон
Майкал Смит
- Актёр
Омар
Бенсон Миллер
- ДБАктёр
Джош
Бренер
- ЭБАктёр
Эрик
Бауза
- КГАктриса
Кэт
Грэм
- РПАктёр
Роб
Полсен
- МЛАктёр
Морис
ЛаМарш
- ЗУАктриса
Зельда
Уильямс
- Актёр
Роджер
Крэйг Смит
- РКСценарист
Расс
Карни
- РКСценарист
Рон
Корчилло
- ЙБСценарист
Йен
Буш
- ЭССценарист
Энди
Суриано
- ЭСПродюсер
Энди
Суриано
- АУПродюсер
Ант
Уорд
- ЕЧАктёр дубляжа
Евгений
Чебатков
- ГЧАктёр дубляжа
Герман
Черных
- АКАктёр дубляжа
Антон
Комолов
- МПАктёр дубляжа
Максим
Прохоров
- ЭСХудожник
Энди
Суриано
- ММКомпозитор
Мэтт
Махаффей