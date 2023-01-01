Эволюция Черепашек-ниндзя
Wink
Детям
Эволюция Черепашек-ниндзя

Эволюция Черепашек-ниндзя (мультсериал, 2018) смотреть онлайн

2018, Rise of the Teenage Mutant Ninja Turtles 1 сезон
Мультсериалы6+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Леонардо, Рафаэль, Донателло и Микеланджело являются четырьмя черепахами-мутантами. Они отправляются на поиски приключений, где начинают использовать мистические силы ниндзя, которых они никогда не знали, учиться работать вместе и ориентироваться в опасности современной эпохи, чтобы стать командой героев.

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Информация

Страна
США
Жанры
Мультсериалы

Рейтинг

5.2 КиноПоиск
5.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Эволюция Черепашек-ниндзя»

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