Эволюция Черепашек-ниндзя (мультсериал, 2018) сезон 1 серия 17 смотреть онлайн

Современное переосмысление любимого мультсериала про отважных борцов со злом из Нью-Йорка. В новой версии лидером черепашек становится Рафаэль, а в каждой серии появляется новый злодей, поэтому следить за приключениями Рафа, Леонардо, Донателло и Микеланджело будет еще увлекательнее.



Сериал Эволюция Черепашек-ниндзя 1 сезон 17 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.