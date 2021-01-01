Эскорт (сериал, 2021) сезон 2 серия 6 смотреть онлайн

Аделя — сильная, независимая, раскрепощенная и яркая жительница Алматы, и ей требуются деньги. Еще недавно она ни в чем себе не отказывала, совмещая работу фотомодели и вебкам, но теперь о ее тайном доходе стало известно в студии, и больше в ее услугах не нуждаются. А ведь именно сейчас пора вносить платежи по кредитам. Кроме того, из провинции приезжает младшая сестра, которую необходимо спасти от влияния деспотичной матери. Томи не сумела поступить на бюджет, так что на плечи Адели ложится оплата ее высшего образования. Именно в это сложное время героиня знакомится с хозяйкой эскорт-агентства Калимой, которая чувствует в девушке потенциал и предлагает вебкамщице перейти в реал, чтобы зарабатывать на живом общении с мужчинами. Без интима. Однако доход от простых разговоров — минимальный. И очень скоро Аделя соглашается пересечь последнюю черту, не подозревая, что первое же свидание навсегда изменит ее жизнь.



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