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Эскорт (сериал, 2021) сезон 2 серия 5 смотреть онлайн
- 18+11июля
Эскорт
Сезон 2 Серия 1
- 18+11июля
Эскорт
Сезон 2 Серия 2
- 18+18июля
Эскорт
Сезон 2 Серия 3
- 18+18июля
Эскорт
Сезон 2 Серия 4
- 18+25июля
Эскорт
Сезон 2 Серия 5
- 18+25июля
Эскорт
Сезон 2 Серия 6
- 18+1августа
Эскорт
Сезон 2 Серия 7
- 18+1августа
Эскорт
Сезон 2 Серия 8
- 18+8августа
Эскорт
Сезон 2 Серия 9
- 18+8августа
Эскорт
Сезон 2 Серия 10
О сериале
Аделя — сильная, независимая, раскрепощенная и яркая жительница Алматы, и ей требуются деньги. Еще недавно она ни в чем себе не отказывала, совмещая работу фотомодели и вебкам, но теперь о ее тайном доходе стало известно в студии, и больше в ее услугах не нуждаются. А ведь именно сейчас пора вносить платежи по кредитам. Кроме того, из провинции приезжает младшая сестра, которую необходимо спасти от влияния деспотичной матери. Томи не сумела поступить на бюджет, так что на плечи Адели ложится оплата ее высшего образования. Именно в это сложное время героиня знакомится с хозяйкой эскорт-агентства Калимой, которая чувствует в девушке потенциал и предлагает вебкамщице перейти в реал, чтобы зарабатывать на живом общении с мужчинами. Без интима. Однако доход от простых разговоров — минимальный. И очень скоро Аделя соглашается пересечь последнюю черту, не подозревая, что первое же свидание навсегда изменит ее жизнь.
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Рейтинг
- КБРежиссёр
Куаныш
Бейсек
- ЗХАктриса
Зарина
Хаджиметова
- ШСАктёр
Шарип
Серик
- ГГАктёр
Гайдар
Гильманов
- СДАктриса
Сабрина
Джанабаева
- АААктриса
Асель
Акбарова
- ВИАктёр
Вахид
Изимов
- МЖАктёр
Мусахан
Жумаханов
- ИААктриса
Ирина
Ажмухамедова
- НТАктёр
Нуржан
Тутов
- АССценарист
Анель
Сартаева
- АСПродюсер
Анель
Сартаева
- ОАХудожник
Олжас
Алменов
- АБОператор
Андрей
Белянский