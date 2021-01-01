Енотки (мультсериал, 2021) сезон 1 серия 35 смотреть онлайн
Сезоны и серии
- 0+7 мин
Енотки
Сезон 1 Серия 1
О сериале
Развивающий мультсериал, рассказывающий об удивительных существах, объединивших в себе веселых енотов и музыкальные ноты — они могут превратить в песню все что угодно. Петь и танцевать — любимое занятие друзей-еноток, которые живут в музыкальной шкатулке. Здесь есть все для веселой игры, а также для полезных уроков. Под присмотром старшей енотки по имени Дока друзья исследуют вещи вокруг, узнавая об их функциях и принципах работы. Их исследования всегда сопровождаются веселыми и оригинальными песнями, потому что енотки жить не могут без музыки. Они научатся пользоваться пылесосом, поймут, что такое снежинки, узнают, как появляются тени от фонарика, и многое другое. Но также обязательно придумают, как использовать привычные вещи неожиданными способами.
СтранаРоссия
ЖанрМультсериалы
Время7 мин / 00:07
Рейтинг
- ДВРежиссёр
Даниил
Воропай
- СТРежиссёр
Светлана
Тугайбей
- АСРежиссёр
Анна
Соловьёва
- РТРежиссёр
Рафаэль
Тер-Саргсян
- МВАктриса
Мария
Воропай
- МВАктёр
Михаил
Воропай
- ЕНАктриса
Елизавета
Назимова
- АААктриса
Алиса
Астафурова
- ОИАктриса
Ольга
Илларионова
- ЕТАктёр
Егор
Танцоров
- МДАктёр
Максим
Деев
- ОКСценарист
Олег
Козырев
- АЧСценарист
Арина
Чунаева
- ООСценарист
Олег
Огородник
- ЛУСценарист
Лидия
Утемова
- ЮОПродюсер
Юлия
Осетинская
- БМПродюсер
Борис
Машковцев
- АМПродюсер
Анна
Морякова
- АМХудожник
Андрей
Малыгин
- ДНХудожница
Дарья
Некрасова
- ТКХудожница
Татьяна
Косинова
- ЕСХудожница
Екатерина
Страхова
- АИМонтажёр
Алексей
Исаев
- ПИКомпозитор
Павел
Ивашинников
- ИЛКомпозитор
Иван
Лазорин
- ЛТКомпозитор
Лев
Тернер