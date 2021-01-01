Енотки (мультсериал, 2021) сезон 1 серия 32 смотреть онлайн

Развивающий мультсериал, рассказывающий об удивительных существах, объединивших в себе веселых енотов и музыкальные ноты — они могут превратить в песню все что угодно. Петь и танцевать — любимое занятие друзей-еноток, которые живут в музыкальной шкатулке. Здесь есть все для веселой игры, а также для полезных уроков. Под присмотром старшей енотки по имени Дока друзья исследуют вещи вокруг, узнавая об их функциях и принципах работы. Их исследования всегда сопровождаются веселыми и оригинальными песнями, потому что енотки жить не могут без музыки. Они научатся пользоваться пылесосом, поймут, что такое снежинки, узнают, как появляются тени от фонарика, и многое другое. Но также обязательно придумают, как использовать привычные вещи неожиданными способами.



Сериал Енотки 1 сезон 32 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.