Енотки (мультсериал, 2021) сезон 1 серия 19 смотреть онлайн

Енотки. Сезон 1. Серия 19
8.32021, Енотки. Сезон 1. Серия 19
Развивающий мультсериал, рассказывающий об удивительных существах, объединивших в себе веселых енотов и музыкальные ноты — они могут превратить в песню все что угодно. Петь и танцевать — любимое занятие друзей-еноток, которые живут в музыкальной шкатулке. Здесь есть все для веселой игры, а также для полезных уроков. Под присмотром старшей енотки по имени Дока друзья исследуют вещи вокруг, узнавая об их функциях и принципах работы. Их исследования всегда сопровождаются веселыми и оригинальными песнями, потому что енотки жить не могут без музыки. Они научатся пользоваться пылесосом, поймут, что такое снежинки, узнают, как появляются тени от фонарика, и многое другое. Но также обязательно придумают, как использовать привычные вещи неожиданными способами.

Страна
Россия
Жанр
Мультсериалы
Время
7 мин / 00:07

Рейтинг

7.9 КиноПоиск

