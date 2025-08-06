ЕХперименты (сериал, 2011) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн бесплатно

Ловкость рук. Фильм 2
ЕХперименты (сериал, 2011) сезон 1 серия 3

Документальный, ТВ-шоу12+

Экспериментатор Антон Войцеховский обладает невероятным талантом рассказывать просто о самом сложном — необычных явлениях и научных открытиях. У него в помощниках speed–камера, которая снимает 7 тысяч кадров в секунду!

Россия
ТВ-шоу, Документальный
25 мин / 00:25

