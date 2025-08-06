Просто яйцо
Wink
Сериалы
ЕХперименты
1-й сезон
Просто яйцо

ЕХперименты (сериал, 2011) сезон 1 серия 25 смотреть онлайн бесплатно

2011, Просто яйцо
Документальный18+

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Экспериментатор Антон Войцеховский обладает невероятным талантом рассказывать просто о самом сложном — необычных явлениях и научных открытиях. У него в помощниках speed–камера, которая снимает 7 тысяч кадров в секунду!

Страна
Россия
Жанр
Документальный
Время
26 мин / 00:26

Рейтинг