ЕХперименты
Wink
Сериалы
ЕХперименты

ЕХперименты (сериал, 2011) смотреть онлайн

2011, ЕХперименты 1 сезон
Документальный, ТВ-шоу12+

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Экспериментатор Антон Войцеховский обладает невероятным талантом рассказывать просто о самом сложном — необычных явлениях и научных открытиях. У него в помощниках speed–камера, которая снимает 7 тысяч кадров в секунду!

Страна
Россия
Жанр
ТВ-шоу, Документальный

Рейтинг