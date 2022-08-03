Мини-сериал рассказывает о позднем этапе правления императрицы, управлявшей Россией на протяжении почти половины XVIII столетия. В центре сюжета — ее взаимоотношения с фаворитом Григорием Потемкиным, нередко злоупотреблявшим властью. Скандалы, интриги, дворцовые перевороты.

