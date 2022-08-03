Екатерина Великая (2019) (сериал, 2019) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн
7.22019, Catherine the Great
Исторический, Мелодрама18+
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О сериале
Мини-сериал рассказывает о позднем этапе правления императрицы, управлявшей Россией на протяжении почти половины XVIII столетия. В центре сюжета — ее взаимоотношения с фаворитом Григорием Потемкиным, нередко злоупотреблявшим властью. Скандалы, интриги, дворцовые перевороты.
СтранаВеликобритания
ЖанрИсторический, Драма, Мелодрама, Биография
КачествоSD
Время49 мин / 00:49
Рейтинг
5.7 КиноПоиск
6.2 IMDb