Екатерина Великая (2019). Серия 1
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Екатерина Великая (2019) (сериал, 2019) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

7.22019, Catherine the Great
Исторический, Мелодрама18+

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О сериале

Мини-сериал рассказывает о позднем этапе правления императрицы, управлявшей Россией на протяжении почти половины XVIII столетия. В центре сюжета — ее взаимоотношения с фаворитом Григорием Потемкиным, нередко злоупотреблявшим властью. Скандалы, интриги, дворцовые перевороты.

Страна
Великобритания
Жанр
Исторический, Драма, Мелодрама, Биография
Качество
SD
Время
49 мин / 00:49

Рейтинг

5.7 КиноПоиск
6.2 IMDb