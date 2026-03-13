Парикмахер Дарья приходит к гадалке и неожиданно получает дар видеть прошлое людей через прикосновение. Мелодрама «Ее тайна» — сериал о том, что в жизни всегда есть место чуду.



Дарья Калинина работает мастером по волосам, личная жизнь у нее не клеится. Однажды она обращается к гадалке Лине, надеясь избавиться от одиночества. Во время обряда девушка вдруг обретает экстраординарную способность — при касании к ней приходят картины из прошлого. Лина неожиданно умирает, а ее дочь Ася становится жертвой похищения. Дело поручают раскрыть следователю Андрею, который не верит в эзотерику. Дарья объединяется с полицией, чтобы найти девочку.



Кто стоит за похищением Лины? И сможет ли Дарья использовать ясновидение, чтобы распутать клубок чужих тайн? Узнаете, если будете смотреть сериал «Ее тайна» онлайн на видеосервисе Wink.

