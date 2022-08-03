Еда, которая притворяется. Сезон 1. Серия 7
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Еда, которая притворяется
1-й сезон
7-я серия

Еда, которая притворяется (сериал, 2016) сезон 1 серия 7 смотреть онлайн бесплатно

7.62016, Еда, которая притворяется. Сезон 1. Серия 7
ТВ-шоу18+

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Ведущий Дмитрий Анисимов разоблачает нечистых на руку производителей и продавцов продуктов питания. Он расскажет и покажет, как нас обманывают, сбывая под видом вкусной и полезной пищи «просрочку», химикаты и канцерогены. Смотрите и учитесь выбирать правильную еду на изобильных прилавках.

Страна
Россия
Жанр
ТВ-шоу
Качество
SD
Время
23 мин / 00:23

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